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В Киеве возле метро двое парней избили и ограбили мужчину

Сегодня, 10:53

Двух разбойников 27 и 30 лет оперативно задержали

Фото: Анатолий Бойко

В Шевченковском районе Киева возле станции метро "Берестейская" двое парней избили мужчину, применили газовый баллончик, забрали у него мобильный телефон и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Заявитель рассказал правоохранителям, что он шел домой, когда к нему подбежали двое незнакомцев, избили и применили газовый баллончик. В ходе проведения первоочередных розыскных (следственных) действий правоохранители задержали нападавших. Это – 27-летний и 30-летний киевляне, которые ранее в поле зрения правоохранителей не попадали", – говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По факту инцидента расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области житель поселка Немешаево ударил головой в глаз сотрудника патрульной полиции.

Также мы писали, что в Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.


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Тег Киев, разбой, нападение

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