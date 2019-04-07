Избили и сбросили в реку. В Днепре двое парней ради видео убили мужчину
Злоумышленниками оказались двое парней 22 и 26 лет
В Днепре два молодых парня избили мужчину и сбросили его в реку, вследствие чего тот погиб, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.
Полиция задержала злоумышленников.
"По словам очевидцев, конфликт между тремя мужчинами произошел в одном из кафе Днепр 6 апреля. В ходе ссоры молодые люди избили 48-летнего мужчину и толкнули в воду. Во время установления обстоятельств преступления полиция задержала двух причастных к нанесению телесных повреждений парней 22 и 26 лет", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook уточнил, что молодые люди сбросили мужчину в реку ради съемки видео на телефон. Также он опубликовал видео ЧП.
Внимание, на видео присутствуют сцены насилия!
Напомним, в Днепре правоохранители задержали пару сожителей-сутенеров, которые втягивали в занятие проституцией девушек.
Также сообщалось, что в Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в жестоком убийстве гражданина – они его избили и пытались сжечь на костре.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Избили и сбросили в реку. В Днепре двое парней ради видео убили мужчину". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стрельба в кафе Винницы: посетитель выпустил 11 пуль в музыканта
Личность преступника установили и объявили в розыск
Избили и вывезли в лес: крымский активист рассказал о задержании
Крымский татарин рассказал о "методах" задержания оккупантов