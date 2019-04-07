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Избили и сбросили в реку. В Днепре двое парней ради видео убили мужчину

Сегодня, 15:23

Злоумышленниками оказались двое парней 22 и 26 лет

Фото: Нацполиция
Избили и сбросили в реку. В Днепре двое парней ради видео убили мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9ea/56f/5ca9ea56f13fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9ea/56f/5ca9ea56f13fc.jpg Днепр Злоумышленниками оказались двое парней 22 и 26 лет

В Днепре два молодых парня избили мужчину и сбросили его в реку, вследствие чего тот погиб, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

Полиция задержала злоумышленников.

"По словам очевидцев, конфликт между тремя мужчинами произошел в одном из кафе Днепр 6 апреля. В ходе ссоры молодые люди избили 48-летнего мужчину и толкнули в воду. Во время установления обстоятельств преступления полиция задержала двух причастных к нанесению телесных повреждений парней 22 и 26 лет", – говорится в сообщении. 

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). 

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook уточнил, что молодые люди сбросили мужчину в реку ради съемки видео на телефон. Также он опубликовал видео ЧП.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия!

Напомним, в Днепре правоохранители задержали пару сожителей-сутенеров, которые втягивали в занятие проституцией девушек. 

Также сообщалось, что в Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в жестоком убийстве гражданина – они его избили и пытались сжечь на костре. 

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Тег убийство, Днепр, задержание, полиция, Аброськин

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