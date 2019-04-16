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В Киеве возле вокзала столкнулись два скоростных трамвая

Сегодня, 10:18

По предварительным данным, обошлось без пострадавших

Фото: facebook.com/KyivOperativ/
Фото: facebook.com/KyivOperativ/.

Утром во вторник, 16 апреля, между остановками "Проспект Победы" и "Старовокзальная" на улице Жилянской в Киеве произошло очередное столкновение трамваев. Буквально неделю тому назад на этом месте новый трамвай въехал в вагон старого.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", из-за ЧП движение трамваев было приостановлено в обоих направлениях. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства ДПТ уточняются.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

При этом на сайте КП "Киевпастранс" об инциденте пока информации нет, однако сообщается, что с 9:30 до 9:55 задерживалось движение трамваев № 14, 15 по улице Нижний Вал, 3 в направлении Лукьяновской площади. Причиной задержки стала авария с автомобилями.

Напомним, вечером 8 апреля в Киеве на улице Гната Хоткевича, 1-в, лоб в лоб столкнулись трамваи №28 и №22, пострадали трое пассажиров. Впрочем, после осмотра медиков они самостоятельно ушли домой. В "Киевпастрансе" сообщили, что причины ДТП будет расследовать спецкомиссия. Оба трамвая подлежат восстановлению.


Также мы писали, что после полудня 10 апреля возле Дарницкого трамвайного депо на улице Усенко из-за проблем с напряжением пропало электричество, вследствие чего остановились трамваи

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Тег Киев, ДТП, трамваи, жилянская

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