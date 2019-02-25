Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве на Лесном возле жилого дома нашли мертвую женщину

Сегодня, 11:47

По предварительным данным, женщина умерла от переохлаждения

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua.
В Киеве на Лесном возле жилого дома нашли мертвую женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3b9/755/5c73b97552fe1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3b9/755/5c73b97552fe1.jpg Происшествия По предварительным данным, женщина умерла от переохлаждения

В Киеве под балконом жилого дома обнаружили тело женщины. ЧП произошло возле жилого дома по адресу улица Курчатова, 4, на Лесном массиве в столице, сообщает "Информатор".

Вызов медикам поступил 25 февраля около 09:00. Предварительно, умершая была бездомной и умерла от переохлаждения. Она проживала в самодельном шалаше под балконом многоэтажного дома. Мертвой женщину обнаружил ее сосед, он также проживал с ней.

На вид умершей около 50 лет. Предварительно, смерть наступила от переохлаждения, однако точную причину будут устанавливать следователи.

Ранее в Киеве 22 февраля на обочине дороги у станции метро "Черниговская" обнаружили мертвую женщину. Видимых телесных повреждений на теле женщины судебно-медицинские эксперты не обнаружили. Также правоохранители не нашли документов, удостоверяющих личность потерпевшей. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Напомним, 1 февраля возле метро "Лукьяновская" в Киеве было обнаружено окровавленное тело неизвестного мужчины. Труп нашли на улице Юрия Ильенко. Тело мужчины лежало за ларьком, недалеко от метро.

19 января мы писали о том, что в Киеве возле одной из многоэтажек нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители разыскивают злоумышленников, которым за убийство грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, труп, бездомные, переохлаждение, лесной массив

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на Лесном возле жилого дома нашли мертвую женщину". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве возле метро нашли мертвую женщину без документов

22 февраля, 14:48

Правоохранители устанавливают личность и причину смерти женщины

В Киеве на Индустриальном мосту умер человек (дополнено)

11 февраля, 10:30

На месте происшествия работает полиция

Возле метро "Лукьяновская" в Киеве нашли тело мужчины

1 февраля, 11:04

Труп обнаружили за ларьком на улице Ильенко

В Киеве возле одной из многоэтажек нашли труп мужчины

19 января, 20:33

Правоохранители разыскивают злоумышленников, которым за убийство грозит до 15 лет лишения свободы

9 ранних признаков сахарного диабета

Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Топ-5 новых авто в Украине по цене мотоцикла

Как поменялась внешность Януковича за год. Фотофакт

В РФ начались аресты наемников - "енотов", воевавших в Донбассе

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Вчера, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Сегодня, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Вчера, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

23 февраля, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

9 ранних признаков сахарного диабета

Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»

Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии