В Киеве на Лесном возле жилого дома нашли мертвую женщину

По предварительным данным, женщина умерла от переохлаждения

Фото: kiev.informator.ua.

В Киеве на Лесном возле жилого дома нашли мертвую женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3b9/755/5c73b97552fe1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3b9/755/5c73b97552fe1.jpg 2019-02-25T11:47:00+02:00 Происшествия По предварительным данным, женщина умерла от переохлаждения

В Киеве под балконом жилого дома обнаружили тело женщины. ЧП произошло возле жилого дома по адресу улица Курчатова, 4, на Лесном массиве в столице, сообщает "Информатор".

Вызов медикам поступил 25 февраля около 09:00. Предварительно, умершая была бездомной и умерла от переохлаждения. Она проживала в самодельном шалаше под балконом многоэтажного дома. Мертвой женщину обнаружил ее сосед, он также проживал с ней.

На вид умершей около 50 лет. Предварительно, смерть наступила от переохлаждения, однако точную причину будут устанавливать следователи.

Ранее в Киеве 22 февраля на обочине дороги у станции метро "Черниговская" обнаружили мертвую женщину. Видимых телесных повреждений на теле женщины судебно-медицинские эксперты не обнаружили. Также правоохранители не нашли документов, удостоверяющих личность потерпевшей. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Напомним, 1 февраля возле метро "Лукьяновская" в Киеве было обнаружено окровавленное тело неизвестного мужчины. Труп нашли на улице Юрия Ильенко. Тело мужчины лежало за ларьком, недалеко от метро.

19 января мы писали о том, что в Киеве возле одной из многоэтажек нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители разыскивают злоумышленников, которым за убийство грозит до 15 лет лишения свободы.

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