В Киеве возле жилой многоэтажки сгорел внедорожник Toyota: видео

Также в полиции сообщили о еще одном ЧП - в Шевченковском районе мужчина из ревности сжег бывшей девушке авто

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве в пятницу, 6 декабря, на улице Вышгородской во дворе жилого дома загорелся внедорожник Toyota. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

На место прибыли спасатели и начали тушить пожар. Причины возгорания пока что неизвестны.

Кроме того, в столичном главке Национальной полиции сообщили, что ранее задержали мужчину, который из ревности поджег бывшей девушке машину. Инцидент произошел около полуночи 5 декабря в Шевченковском районе. В результате инцидента никто пострадал. Подозреваемым в поджоге оказался 43-летний житель столицы.

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"Он признался в содеянном преступлении из-за ревности и объяснил, что взломал замок гаража, где стояла машина его бывшей девушки, и поджег", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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