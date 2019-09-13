В Киеве вспыхнул крупный пожар: видео

В Киеве днем в пятницу, 13 сентября, вспыхнул крупный пожар на улице Сырецкой, 25. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Похоже на какое-то складское помещение. Спасатели ГСЧС уже работают на месте. Здесь также присутствуют и врачи скорой", – говорится в сообщении.

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На данный момент обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне. Согласно информации Главного управления Национальной полиции Киевской области, в поджоге Чернобыльской зоне подозревается женщина – жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Как уточнили в полиции, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону.

Также несколько дней назад произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская" на улице Большая Васильковская.

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