В Киеве за неделю жертвами домашнего насилия стали 15 детей

Больше всего обращений поступило в Дарницком районе

В Киеве за прошедшую неделю было зафиксировано 616 обращений по поводу домашнего насилия, что на 56 обращений больше по сравнению с предыдущей неделей. При этом 15 случаев касались насилия над детьми. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Больше всего обращений поступило в Дарницком районе – 66. Меньше всего – в Печерском и Шевченковском – по 28. Также в Киеве зафиксировано 15 случаев домашнего насилия над детьми. Это самый большой показатель с начала года", - говорится в сообщении.

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В течение этого периода Киевский городской центр работы с женщинами получил 119 обращений по домашнему насилию. Из них от женщин поступило – 104, а от мужчин – 15. Пять обидчиков направлены для прохождения коррекционных программ. Два человека прошли коррекционную программу. Также копы зафиксировали 441 обращение относительно домашнего насилия. Они вынесли 60 срочных запретительных предписаний, запрещающих обидчику приближаться к пострадавшим или находиться в одном с ними месте сроком до 10 суток.

Также в КГГА напомнили, что в столице круглосуточно работает горячая линия по противодействию домашнему насилию – 15-00 и 272-15-00.

Также власти сообщали, что в Украине от домашнего насилия ежегодно погибает больше людей, чем наших бойцов на Донбассе.

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