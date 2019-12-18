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В Киеве за ночь сгорели четыре машины (видео)

18 декабря, 10:25

Пожары произошли на Харьковском шоссе, на улицах Срибнокильской и Донца

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве за минувшую ночь сгорели четыре автомобиля. Так, пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице сообщает о трех горевших машинах, а пользователи соцсетей пишут о еще одном инциденте.

Первый вызов о пожаре поступил спасателям в 2:09 18 декабря – во дворе 33-этажного жилого дома на Харьковском шоссе, 19 загорелся мусор на площади 50 кв.м. Огонь от пожара перекинулся на рядом припаркованный ZAZ Forza. В результате возгорания повреждены пластиковые кузовные детали автомобиля.

Следующий подобный вызов поступил в 2:03 – на ул. Срибнокильской, 5-Г в припаркованном Audi A6 возник пожар и зацепил рядом стоящий Honda C-RV.

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Пожар удалось ликвидировать в 02:26. В результате пожара в автомобиле Audi поврежден салон, моторный и багажный отсек, передние фары, решетка радиатора, колеса и лакокрасочное покрытие, в автомобиле Honda повреждены передний бампер, колесо, передняя фара и лакокрасочное покрытие.

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Вместе с тем, в паблике "Киев Оперативный" сообщается, что также на улице Донца, 2-А горела Honda C-RV.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Киев машины возгорание пожары

Источник: Сегодня

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