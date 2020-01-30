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В Киеве забросали булыжниками машину "героя парковки"

30 января, 11:54

Жителям улицы Драгоманова не понравилось запаркованное на газоне авто

В Киеве машину очередного "героя парковки", который оставил транспортное средство на газоне у жилых домов на улице Драгоманова, "украсили" булыжниками. Соответствующие фото опубликовали в паблике "Киев Оперативный".

На фото видно, что на машину Chevrolet положили немалого размера камни.

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Напомним, в городе началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить. Кстати, сам реестр админнарушений пока работает в тестовом режиме, но скоро должен пройти регистрацию в Минюсте.

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Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на крышах общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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Киев позняки герой парковки

Источник: Сегодня

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