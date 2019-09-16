В Киеве задержали банду разбойников, которые с металлическими битами грабили магазины

Задержанные оказались жителями столицы в возрасте от 20 до 44-х лет, трое из пяти ранее уже были судимы

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве задержали группу разбойников, которые напали на два магазина. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Сигнал о разбойном нападении поступил на спецлинию 102. Кассир заведения, расположенного на проспекте Тычины, сообщила, что в помещение ворвались четверо неизвестных с металлическими битами, разбили имущество и забрали 4000 гривен выручки", – говорится в сообщеннии.

Через два часа в полицию поступило аналогичное сообщение об инцидента на Русановском бульваре. Там незнакомцы ворвались в заведение, повредили имущество и забрали из кассы 7000 гривен.

Пострадавшие предоставили похожие приметы нападавших, а впоследствии правоохранители установили, что действовала одна группа. Злоумышленники передвигались на иномарке, соответствующие ориентировки разослали всем патрулям.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Автомобиль подозреваемых обнаружили на Броварском проспекте. Когда иномарку остановили, то в салоне находились все фигуранты, которых в дальнейшем узнали пострадавшие. Мужчин задержали, сейчас они дают показания следователям.

Задержанные – жители столицы в возрасте от 20 до 44-х лет, трое из них – ранее судимы за кражи. Установлено, что они могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в Днепровском и Дарницком районах столицы. Эта информация проверяется.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой, соединенный с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины. Сегодня суд избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, за последние несколько дней в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram