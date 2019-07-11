В Киеве задержали дерзкого разбойника, который ограбил 13-летнюю девочку (фото)

Мужчина через окно пробрался в чужую квартиру, расположенную на первом этаже высотки











Полицейские Киева задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в наглом разбойном нападении. По данным ГУ НП Киева, он через окно пробрался в чужую квартиру, расположенную на первом этаже высотки на ул. Тростянецкой в Дарницком районе. Но как раз в это время дома находилась 13-летняя девочка.

Угрожая ей кухонным ножом, злоумышленник забрал планшет и телефон. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы. В содеянном он признался, а отобранную технику сдал в ломбард.

Ранее сообщалось, что в Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их. Чтобы попасть в жилище, преступники представились правоохранителями. Иностранные гости, услышав о необходимости проверки документов, сразу открыли им двери. Разбойники ворвались в квартиру и, угрожая пистолетом, ограбили туристов. После этого "гости" скрылись.

Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.

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