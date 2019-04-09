В Киеве задержали преступников, организовавших канал переправки людей за границу
Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы
В Киеве полицейские разоблачили группу лиц, организовавших канал незаконной переправки иностранцев и граждан Украины за границу.
"Злоумышленники создали ряд частных предприятий. В этих фирмах они с помощью поддельных документов, клише печатей и штампов миграционной службы Украины занимались трудоустройством иностранцев и граждан Украины за рубежом", – говорится в сообщении.
В дальнейшем злоумышленники сопровождали клиентов в визовых центрах, посольствах и консульствах. В группу входили мужчины и женщины в возрасте от 26 до 50 лет, проживающие в Киеве и области. В офисах и по месту жительства фигурантов дела прошли обыски.
Были изъяты поддельные документы, клише печатей и штампов миграционной службы Украины, банков, страховых компаний, нотариусов и фальшивые дипломы высших учебных заведений Украины, компьютерная техника, телефоны и паспорта граждан Украины и иностранцев.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332 ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области пограничники и полицейские перекрыли нелегальный канал переправки в Россию украинских девушек, которых собирались использовать для интимных "услуг".
Также мы писали, что в аэропорту Запорожья сотрудники СБУ задержали торговку людьми, которая пыталась переправить двух девушек в одну из стран Ближнего Востока.
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