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В Киеве задержали преступников, организовавших канал переправки людей за границу

Сегодня, 12:47

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Нацполиция
В Киеве задержали преступников, организовавших канал переправки людей за границу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c68/a11/5cac68a116ee4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c68/a11/5cac68a116ee4.jpg Происшествия Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы

В Киеве полицейские разоблачили группу лиц, организовавших канал незаконной переправки иностранцев и граждан Украины за границу.

"Злоумышленники создали ряд частных предприятий. В этих фирмах они с помощью поддельных документов, клише печатей и штампов миграционной службы Украины занимались трудоустройством иностранцев и граждан Украины за рубежом", – говорится в сообщении.

В дальнейшем злоумышленники сопровождали клиентов в визовых центрах, посольствах и консульствах. В группу входили мужчины и женщины в возрасте от 26 до 50 лет, проживающие в Киеве и области. В офисах и по месту жительства фигурантов дела прошли обыски.

Были изъяты поддельные документы, клише печатей и штампов миграционной службы Украины, банков, страховых компаний, нотариусов и фальшивые дипломы высших учебных заведений Украины, компьютерная техника, телефоны и паспорта граждан Украины и иностранцев.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332 ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области пограничники и полицейские перекрыли нелегальный канал переправки в Россию украинских девушек, которых собирались использовать для интимных "услуг". 


Также мы писали, что в аэропорту Запорожья сотрудники СБУ задержали торговку людьми, которая пыталась переправить двух девушек в одну из стран Ближнего Востока. 

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Тег Киев, мигранты, преступники

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