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В Запорожье задержали женщину, которая продавала украинок в сексуальное рабство

Сегодня, 16:22

Женщина продавала украинок в рабство на Ближний Восток

Украинок продавали в сексуальное рабство на Ближний Восток
Украинок продавали в сексуальное рабство на Ближний Восток. Фото: Pixabay
В Запорожье задержали женщину, которая продавала украинок в сексуальное рабство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c12/7f1/5c6c127f13d8c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c12/7f1/5c6c127f13d8c.png Запорожье Женщина продавала украинок в рабство на Ближний Восток

В аэропорту Запорожья сотрудники Службы безопасности Украины задержали торговку людьми, которая пыталась переправить двух девушек в одну из стран Ближнего Востока. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Как выяснилось, жительница Мариуполя занималась переправкой молодых украинок за границу, обещая им работу в заведениях общепита, а также значительные заработки.

На самом же деле девушек заставляли отрабатывать деньги, оказывая интимные услуги. За каждую переправленную девушку злоумышленница получала 300 долларов.

Кроме того, по месту жительства злоумышленницы правоохранители провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли авиабилеты на имена еще двух девушек, а также мобильный телефон, в котором нашли переписку с заказчиками.

По факту происшествия открыто уголовное производство. В настоящее время проводятся неотложные следственно-оперативные мероприятия.

Ранее мы сообщали о том, что от торговли людьми уже пострадало более 230 тысяч украинцев. Также мы писали о мнении экспертов по поводу того, кто больше других рискует попасть в рабство.

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Тег СБУ, Донбасс, Мариуполь, Запорожье, торговля людьми, рабство, сексуальное рабство

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