В Киеве задержали уроженца Закарпатья, ограбившего беременную женщину

Мужчина, угрожая силой, отобрал у беременной ее личные вещи

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

Столичные оперативники задержали уроженца Закарпатья, который напал на беременную женщину в Днепровском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

В полиции напомнили, что весной на улице Гната Хоткевича мужчина, угрожая применением силы, отобрал у беременной женщины мобильный телефон и ключи.

"Правоохранители изъяли и проанализировали записи с уличных камер видеонаблюдения. С помощью них и по предоставленным потерпевшей приметам злоумышленника, оперативники установили личность подозреваемого. На днях по схожим обстоятельствам в Деснянском районе жертвой нападения стала местная жительница: на нее напал неизвестный и отнял личные вещи", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали нападавшего, который подпадал под описание разыскиваемого правонарушителя. Им оказался 37-летний уроженец Закарпатской области, ранее судимый за аналогичное преступление.

Во время общения с работниками полиции мужчина признался, что к совершению преступления его подтолкнуло тяжелое материальное положение. Ему объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони полицейские задержали таксиста за ограбление иностранца. Так, водитель увидел у пассажира немалую сумму денег и решил ограбить его.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

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