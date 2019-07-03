Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве задержали уроженца Закарпатья, ограбившего беременную женщину

3 июля, 12:52

Мужчина, угрожая силой, отобрал у беременной ее личные вещи

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

Столичные оперативники задержали уроженца Закарпатья, который напал на беременную женщину в Днепровском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

В полиции напомнили, что весной на улице Гната Хоткевича мужчина, угрожая применением силы, отобрал у беременной женщины мобильный телефон и ключи.

"Правоохранители изъяли и проанализировали записи с уличных камер видеонаблюдения. С помощью них и по предоставленным потерпевшей приметам злоумышленника, оперативники установили личность подозреваемого. На днях по схожим обстоятельствам в Деснянском районе жертвой нападения стала местная жительница: на нее напал неизвестный и отнял личные вещи", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали нападавшего, который подпадал под описание разыскиваемого правонарушителя. Им оказался 37-летний уроженец Закарпатской области, ранее судимый за аналогичное преступление.

Во время общения с работниками полиции мужчина признался, что к совершению преступления его подтолкнуло тяжелое материальное положение. Ему объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони полицейские задержали таксиста за ограбление иностранца. Так, водитель увидел у пассажира немалую сумму денег и решил ограбить его.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ограбление, задержание, дарницкий район

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве задержали уроженца Закарпатья, ограбившего беременную женщину". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из элитного ресторана в Париже украли вина на 600 тысяч евро

Сегодня, 01:27

Среди украденных дорогостоящих вин – Petrus и Romanee-Conti

В Запорожье с поличным задержали "домушников"

27 июня, 14:16

Мужчины оказались ранее судимыми

В Днепре горе-разбойник с оружием пытался ограбить "быстрый кредит"

25 июня, 16:04

Копы сумели задержать дерзкого грабителя

В Запорожской области жестоко избили и ограбили полицейских

23 июня, 03:46

Главные участники нападения уже установлены

5 научных способов продлить свою жизнь

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Прогноз о последствиях глобального потепления для Украины

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Тюремная роба для женщин: в сети жестко высмеяли моду «ДНР»

Как улучшить обмен веществ в организме: 10 дельных советов

"Зенит" предложит Дзюбе новый контракт

10 голливудских знаменитостей, которые перекроили свое лицо

Руис смог то, что должен был сделать Поветкин. Джошуа повержен

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Скоро отпуск, а ты стесняешься толстого тела?

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

Вчера, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины

В Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь