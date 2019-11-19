Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

В Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, закрыт ресторан отеля

19 ноября, 22:27

Госпродпотребслужба направила письмо в райуправления полиции

/ Фото: Pixabay

В Киеве зарегистрированы пять случаев острой кишечной инфекции среди студентов, возможно, связанных с едой в ресторане столичного отеля.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в столице, в понедельник, 18 ноября, должностные лица службы провели инспекцию, которая установила нарушения требований Закона об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов, а именно:

  • не представлены сведения о проведении госрегистрации мощности оператора рынка;
  • мощность не поддерживается в чистоте;
  • частично повреждено покрытие стен и пола в помещении раздаточной;
  • не обеспечено размещение пищевых отходов в закрытых контейнерах, сконструированных так, чтобы обеспечить максимальный уровень защиты.

В ходе внеплановой инспекции были отобраны смывы с объектов окружающей среды для проведения лабораторных исследований.

Реклама

Читайте также: Реанимация кишечника: как восстановить микрофлору

После этого столичный главк Госпродпотребслужбы принял следующие меры:

В тренде
Киев, который не построили: проекты зданий, едва не изменивших облик столицы – фото
  • выдал предписание об устранении нарушений требований законодательства;
  • принял решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов;
  • направил письмо в адрес райуправления полиции о принятии мер реагирования, по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 19 ноября распорядительными документами столичного главка Госпродпотребслужбы прекращена деятельность по обороту пищевых продуктов в гостиничном комплексе в связи с несоблюдением оператором рынка законодательства Украины о безопасности и качестве пищевых продуктов, говориться в сообщении ведомства.

Также писалось, что июле-2019 на пляжах Киева нашли кишечную палочку .

А в апереле-2019 в киевском детсаду у четырех детей обнаружили острую кишечную инфекцию .

Также сообщалось, что в Днепре приостановили обучение в школе, где одновременно заболели несколько десятков детей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

гостиница рестораны кишечная палочка кишечная инфекция Госпродпотребслужба массовое отравление

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Самолет сдувало, дети кричали: в Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажиров
Самолет сдувало, дети кричали: в Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажировХарьков
Смертельное ДТП на столичных Осокорках: момент аварии попал на видео (18+)
Смертельное ДТП на столичных Осокорках: момент аварии попал на видео (18+)Происшествия
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих авто
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих автоПроисшествия
В Киеве задержали
В Киеве задержали "коллекторов": в банде были бывшие копы (видео)Происшествия
В Киеве легковушка сбила ребенка: в городе введен план
В Киеве легковушка сбила ребенка: в городе введен план "Перехват"Происшествия
Жена заказала убийство любовницы мужа: полиция предотвратила преступление
Жена заказала убийство любовницы мужа: полиция предотвратила преступлениеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...