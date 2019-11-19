В Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, закрыт ресторан отеля

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В Киеве зарегистрированы пять случаев острой кишечной инфекции среди студентов, возможно, связанных с едой в ресторане столичного отеля.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в столице, в понедельник, 18 ноября, должностные лица службы провели инспекцию, которая установила нарушения требований Закона об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов, а именно:

не представлены сведения о проведении госрегистрации мощности оператора рынка;

мощность не поддерживается в чистоте;

частично повреждено покрытие стен и пола в помещении раздаточной;

не обеспечено размещение пищевых отходов в закрытых контейнерах, сконструированных так, чтобы обеспечить максимальный уровень защиты.

В ходе внеплановой инспекции были отобраны смывы с объектов окружающей среды для проведения лабораторных исследований.

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После этого столичный главк Госпродпотребслужбы принял следующие меры:

выдал предписание об устранении нарушений требований законодательства;

принял решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов;

направил письмо в адрес райуправления полиции о принятии мер реагирования, по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 19 ноября распорядительными документами столичного главка Госпродпотребслужбы прекращена деятельность по обороту пищевых продуктов в гостиничном комплексе в связи с несоблюдением оператором рынка законодательства Украины о безопасности и качестве пищевых продуктов, говориться в сообщении ведомства.

Также писалось, что июле-2019 на пляжах Киева нашли кишечную палочку .

А в апереле-2019 в киевском детсаду у четырех детей обнаружили острую кишечную инфекцию .

Также сообщалось, что в Днепре приостановили обучение в школе, где одновременно заболели несколько десятков детей.

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