"Минирование" метро: что сейчас происходит в столичной подземке

Из-за сообщения о "минировании" закрыли станции метро "Театральная" и "Крещатик". Там проводится проверка и поиск возможного взрывоопасного предмета.

Кроме того, 1 ноября на вход была закрыта станция метро "Арсенальная", чтоб уменьшить поток людей. Все эскалаторы работаюли на подъем в связи с увеличением пассажиропотока.

Корреспондент "Сегодня" опубликовал фото, на которых видно, что сейчас происходит на станциях.

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На данный момент станции "Театральная" и "Крещатик" уже открыли. Однако переход с "Театральной" на "Золотые Ворота" закрыт "по техническим причинам".

Как мы писали ранее, в Киеве после ремонта откроют вестибюль станции метро "Святошино" и переход, который соединяет его с выходами к электричкам.

Напомним, ремонт восточного выхода продолжался больше года, его начали еще в феврале 2018-го. В переходе и вестибюле устанавливали лифты, меняли плитку на стенах. Преобразился за это время и платформенный зал станции. Здесь стало светлее, на стенах и колоннах появилась свежая белая плитка, буквы с названием станции – новые. "Сегодня" оценили новшества и узнали, на что жалуются пассажиры.

Ранее мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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