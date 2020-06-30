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В Киеве закрыли три станции метро: что произошло

30 июня, 18:39

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

"Арсенальная", "Харьковская", "Житомирская" временно закрыты на вход и выход

Спустя менее двух недель после неподтвердившегося минирования киевской станции метро "Площадь Льва Толстого" в подземке столицы временно закрыли три станции.

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Как сообщили 30 июня в пресс-службе Киевского метрополитена, на вход и выход временно не работают "Арсенальная", "Житомирская" (обе – красная ветка) и "Харьковская" (зеленая ветка).

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – добавили в компании.

Напомним, что ранее в этом месяце в Киеве мужчина пробрался в тоннель с перрона станции "Берестейская" и пробежал до станции "Шулявская", остановив при этом движение поездов на красной ветке подземки. За бегуном отправились в тоннель двое постовых. Его задержали на станции, когда он вышел из тоннеля.

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А 1 июня в Киеве из-за угрозы взрыва останавливалось движение поездов на красной ветке метро. Поезда курсировали от "Академгородка" до "Арсенальной", а также от станции метро "Лесная" к станции "Дарница". На участке метрополитена от "Арсенальной" до "Дарницы" движение было полностью перекрыто.

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Также смотрите сюжет о псевдоминировании столичного моста Метро:

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