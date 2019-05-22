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В Киеве "заминировали" сразу две крупных сети супермаркетов и роддом

22 мая, 21:40

В Киеве из зданий гипермаркетов "Ашан" и супермаркетов АТБ эвакуируют персонал и посетителей

Фото: facebook.com/pg/MNS.GOV.UA
Фото: facebook.com/pg/MNS.GOV.UA.

Во вторник, 22 мая, в Киеве из зданий гипермаркетов "Ашан" и супермаркетов АТБ эвакуировали персонал и посетителей. Вход в помещения закрыт. Вовнутрь никого не впускают, а на месте дежурят сотрудники экстренных служб.

Это связано с сообщением о минировании, которое пришло около 18:35, сообщает "Информатор" со ссылкой на ГСЧС. К моменту прибытия сотрудников полиции и спасателей охрана вывела посетителей всех магазинов на улицу. Входы в "Ашаны" и АТБ были закрыты. На месте дежурили спасатели, медики и правоохранители. Чтобы возобновить работу магазинов, взрывотехникам придется обследовать каждое помещение.

Кроме того, пользователи соцсетей также сообщают о "минировании" столичного роддома №3 на улице Василия Кучера.

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. Мы также сообщали, что в Днепре за два дня лже-минеры сообщили о "бомбах" в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.


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Тег роддом, эвакуация, супермаркет, заминирование, минирование, ашан, АТБ

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