В октябре хулиганы сообщали о взрывчатке в десятках зданий Днепра: "минерам" грозит до 6 лет тюрьмы

"Сегодня" выяснила, как часто полицейские получают подобные вызовы и борются с телефонными хулиганами

Конец октября в Днепре ознаменовался массовым "минированием" гражданских объектов. Под удар попали супермаркеты, фитнес-центры, гостиницы, суды и даже мосты. Так, за два дня на горячие линии экстренных служб от неизвестных поступили сообщения о минировании 46 зданий. Правоохранители отработали все вызовы. К счастью, взрывоопасных предметов не обнаружили. "Сегодня" выяснила, как часто полицейские получают подобные вызовы и борются с телефонными хулиганами.

Все началось в пятницу, 26 октября. Тогда на горячую линию "102" поступило сообщение о заминировании одного из городских мостов. Однако какой именно, телефонный террорист не уточнил. Полицейские выяснили: когда "минер" звонил, он находился возле Амурского моста, в связи с чем переправу полностью перекрыли и обследовали. Никаких опасных для жизни предметов взрывотехники не нашли, а лжеминера задержали спустя несколько часов.

Уже в субботу хулиганы "заминировали" 23 объекта, среди которых восемь отелей, восемь фитнес-центров и семь бизнес-центров. Сообщения о якобы заминированных зданиях спасателям поступали и в воскресенье, 28 октября.

"В 12:21 дежурному Службы безопасности Украины поступила информация о минировании зданий по разным адресам. Сами адреса указаны не были. Работниками Взрывотехнического управления ГУ НП были проведены обследования зданий. Но взрывоопасных предметов, компонентов и веществ найдено не было", — рассказала нам пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Задержать минера правоохранителям до сих пор не удалось. Неясен остается и его мотив. Между тем в облуправлении СБУ отмечают, что какого-то резкого скачка активности "телефонных террористов" в этом году зафиксировано не было.

"В 2017 году поступило 27 анонимных телефонных сообщений о минировании разных объектов собственности на территории области. За аналогичный период 2018 года поступило 32 сообщения", — сообщают "Сегодня" в облуправлении СБУ.

Стражи порядка напомнили, что независимо от мотивов "минеров" их действия квалифицируются согласно ст. 259 УК Украины ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан"). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Напомним, Ивано-Франковский городской суд применил принудительную госпитализацию к 38-летнему местному жителю, который пять раз давал заведомо ложные сообщения о минировании.

Напомним, 11 октября в Киеве "заминировали" здание, где решали судьбу вертолетной площадки беглого экс-президента Виктора Януковича. Однако через время площадку все равно вернули в собственность Киева.

Кроме того, 30 и 31 октября станцию метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве "заминировали" дважды за сутки. Входы и выходы на станцию закрывали, не работал также пересадочный узел.