В Киеве "заминировали" здание ЦИК

Из здания ЦИК эвакуируют представителей СМИ

Фото: Getty Images

В Киеве, где ранее мужчина "заминировал" религиозные учреждения, неизвестные сообщили о минировании здания Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает "112 Украина".

После того, как поступило сообщение о минировании ЦИК, сотрудники управления Госохраны попросили представителей СМИ покинуть здание. Также отмечается, что они смогут вернуться после того, как помещение проверят на наличие взрывных устройств.

Взрывотехники со спецсредствами уже прибыли в Центральную избирательную комиссию и проверяют здание.

Правоохранители и представители ЦИК пока не прокомментировали "минирование" здания.

Напомним, сегодня, 23 июля, Центризбирком начал непрерывное заседание, в ходе которого будет принимать оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий с "мокрыми" печатями.

Сайт "Сегодня" продолжает следить за результатами выборов в Раду, согласно которым в новым парламент проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Такие данные были опубликованы ЦИК по результатам обработки 97,13% электронных протоколов.

С полным списком кандидатов, которые проходят в Верховную Раду IX созыва по партийным спискам и одномандатным (мажоритарным) округам вы можете ознакомиться в материале "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве "заминировали" здание ЦИК". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"