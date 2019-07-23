В Киеве "заминировали" здание ЦИК
Из здания ЦИК эвакуируют представителей СМИ
В Киеве, где ранее мужчина "заминировал" религиозные учреждения, неизвестные сообщили о минировании здания Центральной избирательной комиссии.
Об этом сообщает "112 Украина".
После того, как поступило сообщение о минировании ЦИК, сотрудники управления Госохраны попросили представителей СМИ покинуть здание. Также отмечается, что они смогут вернуться после того, как помещение проверят на наличие взрывных устройств.
Взрывотехники со спецсредствами уже прибыли в Центральную избирательную комиссию и проверяют здание.
Правоохранители и представители ЦИК пока не прокомментировали "минирование" здания.
Напомним, сегодня, 23 июля, Центризбирком начал непрерывное заседание, в ходе которого будет принимать оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий с "мокрыми" печатями.
Сайт "Сегодня" продолжает следить за результатами выборов в Раду, согласно которым в новым парламент проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Такие данные были опубликованы ЦИК по результатам обработки 97,13% электронных протоколов.
С полным списком кандидатов, которые проходят в Верховную Раду IX созыва по партийным спискам и одномандатным (мажоритарным) округам вы можете ознакомиться в материале "Сегодня".
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