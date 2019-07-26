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ФОТОФАКТ. В Киеве засыпали мусором машину "героя парковки"

26 июля, 09:52

Инцидент произошел на столичных Березняках

Фото: Киев Оперативный

Жители столичных Березняков оригинально наказали "героя парковки". В частности, на автомобиль Chevrolet бросили несколько пакетов с мусором. 

Соответствующие фото опубликованы в паблике "Киев Оперативный".

Фото: Киев Оперативный

"Кому-то очень не понравилась парковка этого Chevrolet на Березняковской, 12", - отмечается в подписи к фото.

Напомним, в городе началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить. Кстати, сам реестр админнарушений пока работает в тестовом режиме, но скоро должен пройти регистрацию в Минюсте. В инспекции заверяют, что получат полный доступ к этой базе уже к концу августа.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


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Тег Киев, мусор, герой парковки

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Сегодня

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