В Киеве женщина неделю просидела в квартире с мертвым сыном

Полицию и спасателей вызвали обеспокоенные вонью соседи

Фото: Facebook.

В Киеве женщина почти неделю жила с телом мертвого сына в квартире. Полицию вызвали соседи, когда вонь стала невыносимой. Больше всего она ощущалась на пятом этаже, где жили мать с 24-летним сыном. Соседи говорят, сначала думали, что кто-то оставил в коридоре продукты, которые протухли.

Полицейских вызвали поздно вечером, чтобы те узнали, откуда воняет. Женщина двери не открывала, так что пришлось вызывать спасателей. Они взломали дверь и ужаснулись от увиденного. В квартире была женщина и ее мертвый сын, который умер около недели назад. Соседи говорят, мать покойника психически больна. Постоянно ходила по помойкам и приносила домой хлам.

"Она со странностями была, все знают, в "психушке" лечилась постоянно. Он тоже такой же как она – инвалид, у него наследственное", – утверждают жители дома.

Мать забрали в больницу на обследование. Тело парня осмотрели эксперты. Следов насильственной смерти не обнаружили. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Ранее в лесопарковой полосе в районе улицы Курчатова (Лесной массив) в Киеве прохожие утром во вторник, 16 апреля, обнаружили труп мужчины.

Ранее сообщалось, что в Харькове на Южном вокзале в электричке нашли труп мужчины. Тело было найдено в поезде, прибывшем из Близнюков 9 апреля, около 8:40. В ходе предварительного осмотра тела эксперты не обнаружили следов насильственной смерти и направили тело в морг. Позже выяснилось, что умершим оказался житель села Садовое 1970 года рождения.

Также сообщалось, что в одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске утром в воскресенье, 7 апреля, обнаружили труп молодой женщины.

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