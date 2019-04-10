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В Харькове на Южном вокзале нашли труп в электричке

Сегодня, 14:18

Тело мужчины нашли в поезде, прибывшем из пригорода

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Wikipedia
В Харькове на Южном вокзале нашли труп в электричке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8e/102/5c5d8e102804c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8e/102/5c5d8e102804c.jpg Харьков Тело мужчины нашли в поезде, прибывшем из пригорода

В Харькове на Южном вокзале в электричке нашли труп мужчины. Тело было найдено в поезде, прибывшем из Близнюков 9 апреля, около 8:40. Об этом со ссылкой на собственных источников в правоохранительных органах передает NewsRoom.

В ходе предварительного осмотра тела эксперты не обнаружили следов насильственной смерти и направили тело в морг. Позже выяснилось, что умершим оказался житель села Садовое 1970 года рождения.

О произошедшем правоохранители сообщили родственникам мужчины. В данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске утром в воскресенье, 7 апреля, обнаружили труп молодой женщины.

Также мы писали, что недалеко от Центрального железнодорожного вокзала обнаружили тело мужчины, которое переехал поезд. Предварительно, погибший — житель города Ирпень под Киевом, 1985 года рождения.

Напомним, ранее в электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку

"Каждый день отбросы насилуют наших детей. Вчера также не стало исключением по совершению половых преступлений против детей. Подонок, 1985 г.р., в электропоезде сообщением Киев – Гребенка сначала ограбил ребенка, 2005 г.р., забрал мобильный телефон и золотую цепочку, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки", – написал замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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Тег Харьков, труп, электричка

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