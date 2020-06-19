В Киеве женщина с маленьким ребенком выпрыгнула из окна

На момент падения в квартире были их родственники

В Киеве на Ивана Мазепы женщина взяла своего трехлетнего ребенка и выпрыгнула с ним в окно на четвертом этаже. Оба выжили, ребенок кричал от боли, женщина была без сознания.

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В полиции Печерского района сайту "Сегодня" рассказали, что падение с высоты произошло на улице Ивана Мазепы. По неизвестным причинам женщина прыгнула из окна четвертого этажа . Маму вместе с ребенком госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа.

"Женщину и ребенка трех лет госпитализировали. У них многочисленные травмы. Причины ЧП выясняют сотрудники полиции на месте", – рассказали в полиции Печерского района.

Также оказалось, что на момент падения в квартире были их родственники. Она с ребенком была в другой комнате. С родственниками сейчас общаются сотрудники полиции.

Ранее в Белой Церкви полиция задержала мужчину, который выбросил из окна пятилетнего сына своей сожительницы. Травмированного ребенка у подъезда нашли прохожие, они и вызвали полицию и медиков.

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В марте в Киеве спасли маленького ребенка, едва не выпавшего из окна дома на улице Симферопольской, 11/1. Также в столице из окна балкона на втором этаже выпал семилетний ребенок, мальчик погиб.

Еще мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

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