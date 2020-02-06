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В Киеве женщина украла одежду в детском саду

6 февраля, 19:21

Придя «устраиваться на работу», рецидивистка ушла в чужом пальто

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

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В Киеве полицейские задержали женщину, которая обокрала работницу детского сада. Под предлогом трудоустройства злоумышленница пришла в заведение и, воспользовавшись отсутствием других людй в комнате, надела чужое пальто и ушла, рассказали в полиции Киева.

ЧП произошло в помещении детского сада на улице Натальи Ужвий. И пока работница детсада выясняла о наличии свободных вакансий, посетительница ушла в ее пальто.

"По приметам мы задержали злоумышленницу неподалеку от места преступления. Ею оказалась 40-летняя киевлянка, неоднократно судимая за имущественные преступления и хранение наркотических веществ. Также она находится в розыске за кражу, которую совершила ранее", – рассказал начальник отделения полиции Подольского управления полиции Вадим Рупенко.

Фото: Полиция Киева

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Проверяется причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Напомним, за октябрь 2019-го в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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Киев кража уголовное производство Полиция Киева

Источник: Сегодня

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