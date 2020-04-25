В Киеве злоумышленник избил полицейского и начал стрельбу (фото)

В Киеве, где недавно местный житель обстрелял из окна прохожих, нарушитель открыл огонь по полицейскому. В результате пострадавшего доставили в больницу с ранениями. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как отмечается на сайте, вечером полицейский возвращался со службы домой и заметил подозрительного мужчину, который слонялся между машин на парковке. Тогда правоохранитель решил проследить за ним.

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"Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают и начал угрожать. После того, как оперативник предъявил удостоверение работника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать. Полицейский побежал за злоумышленником и догнал его на улице Вышгородской, где между ними началась драка. В ходе потасовки преступник достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону сотрудника полиции. В этот момент на место происшествия подъехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали правонарушителя на месте", – написала пресс-служба.

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Пострадавшего осмотрели медики и доставили в больницу. У 28-летнего задержанного изъяли травматическое оружие.

Следователи начали уголовное производство по ст. "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Напомним, в Яготине Киевской области мужчина из ружья открыл огонь по сотрудникам группы реагирования патрульной полиции и скрылся с места инцидента. Для задержания вооруженного злоумышленника была введена спецоперация "Гром".

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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