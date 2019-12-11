В Киевской области мужчина из ружья обстрелял экипаж полиции: первые подробности

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Яготине мужчина из ружья открыл огонь по сотрудникам группы реагирования патрульной полиции и скрылся с места инцидента. Для задержания вооруженного злоумышленника введена спецоперация "Гром", сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"В городе Яготин из-за неправильной парковки легкового автомобиля, который загородил проезд другим, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием скрылся на собственном дворе", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль. Полицейские, к счастью, остались невредимыми.

Для задержания вооруженного злоумышленника руководителем полиции области введена полицейская спецоперация "Гром".

Подробности уточняются.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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