Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

В Киевской области мужчина из ружья обстрелял экипаж полиции: первые подробности

11 декабря, 16:57

Правоохранители не пострадали, машина копов получила повреждения

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Яготине мужчина из ружья открыл огонь по сотрудникам группы реагирования патрульной полиции и скрылся с места инцидента. Для задержания вооруженного злоумышленника введена спецоперация "Гром", сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"В городе Яготин из-за неправильной парковки легкового автомобиля, который загородил проезд другим, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием скрылся на собственном дворе", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль. Полицейские, к счастью, остались невредимыми.

Для задержания вооруженного злоумышленника руководителем полиции области введена полицейская спецоперация "Гром".

Подробности уточняются.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

стрельба яготин полицейские

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве мужчина на свидании показал тело убитой женщины
В Киеве мужчина на свидании показал тело убитой женщиныПроисшествия
В Киеве на Крещатике на людей обрушились строительные леса: подробности ЧП
В Киеве на Крещатике на людей обрушились строительные леса: подробности ЧППроисшествия
Тело нашли в колодце: в Киевской области жестоко убили бизнесмена из Грузии
Тело нашли в колодце: в Киевской области жестоко убили бизнесмена из ГрузииПроисшествия
Стрельба в центре Киева: фото и видео с места расстрела
Стрельба в центре Киева: фото и видео с места расстрелаПроисшествия
Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судья
Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судьяПроисшествия
ЧП в Киеве на Жилянской: прогремел мощный взрыв
ЧП в Киеве на Жилянской: прогремел мощный взрывПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...