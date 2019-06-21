На центральной станции метро в Киеве произшла давка

Большое скопление людей на "Дворце спорта" связано с тем, что станция "Крещатик" закрыта

Фото: dtp.kiev.ua.

В Киеве на станции метро "Дворец спорта", которая служит также пересадочным узлом, в пятницу, 21 июня, на платформе произошла давка. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua".

"Станция метро "Палац спорта". Тихий ужас.. из-за того, что станция метро "Крещатик" с 10.20 закрыта на вход и выход..", – говорится в сообщении паблика.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что утром в пятницу неизвестные сообщили о минировании станции метро "Крещатик". В связи с этим станция закрыта на вход и выход, а также не работает как пересадочная на станцию "Майдан Независимости".

Накануне в столице "минировали" здание ЦИК.

Напомним, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. В частности, в июне в Киеве "заминировали" ТРЦ Lavina, Globus, Skymall, ArtMall, детсады "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет", больницы на Волынской, 21, на Демеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3 и на Коновальца, 34А.

Не так давно в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.

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