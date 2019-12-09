В киевском парке вода в ручье окрасилась в рыжий цвет

Жители столицы предполагают, что вода изменила цвет вследствие строительства метро на Виноградарь

Фото: "Нивки разом!"

В столичном парке "Дубки" (Сырецкий гай) вода в ручье окрасилась в рыжий цвет. Об этом сообщают пользователи сообщества "Нивки разом!" в Facebook.

На данный момент подробности не сообщаются, однако жители столицы в комментариях предполагают, что вода изменила цвет вследствие строительства метро на Виноградарь.

Фото: "Нивки разом!" Реклама

Сайт "Сегодня" выясняет подробности.

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Напомним, что ранее в столице уже был скандал из-за вырубки деревьев ради строительства метро на Виноградарь в заповедном парке "Сырецкий Гай" и уничтожения ручья под названием Брод. По поводу уничтоженного ручья в метрополитене заявили, что там по проекту изначально должна была быть вентиляционная шахта для станции.

Отметим, общая стоимость ввода в эксплуатацию станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

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