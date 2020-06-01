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В киевской больнице загадочно погибла санитарка

1 июня, 13:59

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Женщину нашли под окнами здания рано утром

В киевской больнице №9 рано утром произошла трагедия: под окнами погибла санитарка.

"Около шести часов утра к дежурному наряду Муниципальной охраны обратился вахтер. Сообщил, что что-то тяжелое упало за окном. При осмотре территории обнаружено тело санитарки. Предварительно установлено, что выпала она из окна пятого этажа", – сообщили в Муниципальной охране.

На месте медики оказали необходимая помощь. Однако реанимировать женщину не удалось: от полученных травм она погибла. На месте работают правоохранители.

Напомним, после загадочной смерти подростка в городе Прилуки Черниговской области тело погибшего Дениса Чаленко было отправлено в Киев на дополнительную экспертизу. Исследование тела 14-летнего школьника проходит в киевском морге. К делу привлекли Главное управление полиции Киева.

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Напомним, парня нашли мертвым на железнодорожных путях. По официальной версии черниговской полиции, произошел несчастный случай, а вот родители убеждены, что их сына жестоко убили и подложили его тело на рельсы, чтобы скрыть преступление.

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трагедия больницы погибла правоохранители выпала

Источник: Сегодня

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