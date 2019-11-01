Протесты в Прилуках: жители требуют расследовать загадочную гибель школьника

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Жители Прилук Черниговской области требуют тщательного и честного расследования загадочной смерти девятиклассника Дениса Чаленко.

Родители погибшего не согласны с версией следствия о несчастном случае. И уже добились, чтобы Национальная полиция Украины взяла дело под контроль. А в Прилуках местные жители второй день устраивают акции протеста под участком полиции. Требуют назвать имя убийцы.

"Сегодня" выясняли новые детали трагедии.

Привезти тело Дениса на экспертизу в Киев родных погибшего заставили слезы, отчаяние и недоверие к местным правоохранителям.

"Мы спешили очень сильно, чтобы ребенок не разлагался, хочется, чтобы он был в хорошем состоянии", – говорит отец погибшего Дениса Виктор Чаленко.

Родственники говорят, что не могли больше ждать, пока полиция начнет действовать, так как, утверждают близкие погибшего, время идет, а доказательства убийства их сына – вместе с ним.

"Никто не хочет ничего делать, разбираться. Нет куска черепа, он тряпкой закрыт. Я же сам увидел, что кулаки разбиты, под глазами гематома сумасшедшая, переносица перебита", – говорит Виктор Чаленко.

Четырнадцатилетнего школьника якобы сбил поезд. Такова была главная версия следствия. Но у родителей другая версия. На поиски доказательств убийства отправились едва ли не всем городом. И утверждают — нашли.

"Вот кровь, и вот, по всему вот на тропинке, на путях есть следы крови, на щебенке, на рельсах, на шпалах капли крови", – говорит отец погибшего Дениса.

Все доказательства передали в полицию.

"Никто не верит, мы сегодня сами ходили, искали следы, везде улики, везде кровь, следы ведут там, где машина его выбросила. И тащили, и телефон лежит и часы рядом лежат. У ребенка сломанные ноги, пробита голова", – говорит тетя погибшего Дениса Юлия Живило.

Более двух сотен горожан, неравнодушных к горю семьи погибшего, собираются под стенами райотдела полиции. У входа жгли шины.

"У меня двое мальчиков. 14 лет. Мне страшно. Мне страшно, что у нас в Прилуках происходит такая ситуация. Мне очень жаль нашего ребенка, который погиб", – говорит на митинге одна из жительниц Прилук.

Прилучане протестуют второй день. Сегодня к участку полиции пришли и школьники. Все как один утверждают: это не несчастный случай. Об убийстве говорили и медики, и сами машинисты. Вот запись телефонного разговора с отцом.

"Мы же его, видите, даже не зацепили. Гематома снизу была, вообще со стороны шпал разбита", – говорит один из машинистов по телефону.

Накануне гибели Денис говорил, что ему кто-то угрожает, родные увидели и переписку с угрозами. Отец просил сына не вмешиваться. А после смерти Дениса на телефон родителей начали поступать анонимные сообщения о том, что произошло в тот вечер.

"Они были "на стрелке", они должны были драться, правда, возле "бурсы" сегодня в десять часов. Но его в девять часов встретили у "бурсы", и просто четверо человек забили и утащили его тело на вокзал, и хотели сымитировать, что это его поезд сбил. Из-за того, что Терно встречался с той девочкой", – рассказала анонимно по телефону женщина.

Одноклассники и друзья Дениса слышали об этом конфликте.

"Я много слышал, много кто мне рассказывал то, что этот именно пацан его забивал. Характер у него, я знаю, что он такой, любит к кому-то пристать, что-то сделать", – говорит житель Прилук Илья Неродинко.

Но в полиции опровергают слухи о причастности этого 18-летнего Андрея к убийству. Якобы проверили — парень весь день был дома.

"Установлено на 100%, что он был дома. Подозреваемых нет, и нет обстоятельств говорить, что есть подозреваемый", – сообщил руководитель ГУНП в Черниговской области, полковник полиции Эдуард Алехин.

Также добавляют, что есть телефонная переписка, в которой Денис рассказывает, что гуляет на рельсах.

"Вот, пишет девушка: "Ты где?" "На рельсах". "Что ты там делаешь? Не бегай по рельсам". Это переписка с телефона", – показывает Эдуард Алехин.

Но местные жители рассказали "Сегодня", что видели Андрея в день гибели Дениса. Подозревают, что правоохранители прикрывают убийц.

"Я считаю, что на месте начальника он должен прямо сегодня писать заявление на увольнение. Здесь, конечно, что убийство, только никто не хочет этого доказывать, хотя улики на лицо", – говорит тетя погибшего Дениса Юлия Живило.

Но в полиции оправдываются:

"Мы исследуем обстоятельства, я вообще никаких выводов не делаю, машинист, судья, прокурор, полицейский, – кто угодно мог быть, и что угодно могло быть, у нас нет фактов, которые позволяют сделать какой-то вывод на данный момент. Никто никого не покрывает, мы в этом не заинтересованы, нет смысла этого делать просто", – говорит руководитель ГУНП в Черниговской области Эдуард Алехин.

Сейчас тело Дениса родители находится на независимой экспертизе в Киеве, результаты которой будут готовы в понедельник. Виктор Чаленко надеется, что это исследование даст ответы на вопрос, как умер его сын. А пока вернулся домой – готовиться к похоронам.

Напомним, что ранее под Киевом из детского дома пропал подросток.

Добавим, что в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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