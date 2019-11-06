В Киевской области автобус с 32 пассажирами столкнулся с фурой (фото)

Авария произошла на 100 км трассы Киев - Харьков, при этом пострадал только водитель фуры

Фото: патрульная полиция Киевской области

В Киевской области на 100-ом километре трассы Киев – Харьков произошло ДТП при участии автобуса с 32 пассажирами и грузового авто. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

"Пять утра, автодорога Киев – Харьков, 100 километр. Водитель автобуса Temza, вероятно, заснул, из-за чего безопасная дистанция не была соблюдена. Это привело к тому, что 62-летний водитель автобуса совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes, после чего наехал на колесоотбойник, который разделяет встречные потоки автодороги, и съехал в кювет. Водитель грузовика, сбив отбойник с правой стороны и съехав в кювет, получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что 32 пассажира и водитель автобуса, к счастью, телесных повреждений не получили.

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На месте происшествия патрульные все еще регулируют движение для обеспечения безопасности всех других участников дорожного движения. Следственно-оперативная группа уже занимается установлением обстоятельств дела и оформлением ДТП.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

Также в Новоград-Волынском районе Житомирской области в жутком ДТП грузовика и автобуса погибли девять человек, еще 10 – травмированы.

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