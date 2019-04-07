В Киевской области горело отделение "Новой почты"

Спасатели отметили, что жертв и пострадавших нет

Фото: Pixabay

В Киевской области горело отделение "Новой почты" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/de3/a23/5c9de3a239370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/de3/a23/5c9de3a239370.jpg 2019-04-07T03:44:00+03:00 Происшествия Спасатели отметили, что жертв и пострадавших нет

В пгт.Калиновка Васильковского района (Киевская обл.) произошел пожар в складском здании "Новой почты" на площади 450 кв. м, сообщил сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"6 апреля в 14:04 в пгт. Калиновка Васильковского района в одноэтажном отдельно стоящем складском здании "Новая почта" возник пожар на площади 450 м. кв. Угрозы распространения пожара нет", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что жертв и пострадавших нет. Пожар локализован на площади 350 кв.м. в 15:25, а в 16:17 ликвидирован.

К тушению пожара привлечены 17 человек личного состава и пять единиц техники ГСЧС.

Напомним, что недавно в Киевской области спасатели зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.

Также сообщалось, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

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