В Киевской области горело отделение "Новой почты"
Спасатели отметили, что жертв и пострадавших нет
В пгт.Калиновка Васильковского района (Киевская обл.) произошел пожар в складском здании "Новой почты" на площади 450 кв. м, сообщил сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"6 апреля в 14:04 в пгт. Калиновка Васильковского района в одноэтажном отдельно стоящем складском здании "Новая почта" возник пожар на площади 450 м. кв. Угрозы распространения пожара нет", – говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что жертв и пострадавших нет. Пожар локализован на площади 350 кв.м. в 15:25, а в 16:17 ликвидирован.
К тушению пожара привлечены 17 человек личного состава и пять единиц техники ГСЧС.
Напомним, что недавно в Киевской области спасатели зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.
Также сообщалось, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.
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