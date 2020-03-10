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В Киевской области ищут двух подростков, сбежавших из центра реабилитации

10 марта, 09:25

Наталья Руда

Двое ребят ушли из центра социально-психологической реабилитации детей в селе Копылов

Правоохранители разыскивают 13-летнего Николая Берегового и 16-летнего Никиту Симоненко, которые 9 марта сбежали из центра социально-психологической реабилитации детей в селе Копылов Макаровского района.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, ребята накануне около 15:30 ушли из центра и до сих пор об их месте нахождения ничего не известно.

Коле на вид 13 лет, рост 155 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, карие глаза, темные короткие волосы. Был одет в красную куртку до пояса, темные брюки и черные кроссовки.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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Никите на вид 16 лет, рост 170 см, у него среднее телосложение, овальное лицо, серые глаза, светло-русые короткие волосы. Был одет в черную куртку, коричневые джинсы и черные кроссовки.

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Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом в конце июня потерялся мальчик.

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дети розыск киевская область

Источник: Сегодня

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