В Киевской области Lexus столкнулся с Kia: пострадавших "вырезали" из разбитых авто (фото)

Травмы получили пять человек

В Киевской области в аварии между селами Гусачевка и Григорьевка пострадали пять человек.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

ДТП произошло в первой половине дня 4 августа – на дороге столкнулись Lexus и Kia.

"Работники ГСЧС провели деблокацию пятерых пострадавших и с травмами различной тяжести направили их в Обуховскую районную центральную больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киевской области в результате аварии на 56-м километре автодороги Борисполь – Днепр погибли четыре человека, один человек травмирован.

На минувших выходных на Лесном массиве в столице произошло жесткое ДТП – Mercedes врезался в маршрутку, когда та ехала на парковку. Легковушку буквально разорвало на части. По предварительной информации, пострадали по меньшей мере три человека.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса.

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