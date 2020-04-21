В Киевской области мужчина обстрелял компанию, отдыхающую у озера

В одном из сел Броварского района в Киевской области мужчина обстрелял людей, отдыхающих у озера. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Компания мужчин отдыхали рядом озера, однако это не понравилось местному жителю. Между ними сначала возник словесный конфликт. Затем мужчина из устройства для отстрела резиновыми пулями совершил выстрелы в сторону мужчин. В результате стрельбы последние получили телесные повреждения в виде рваных ран нижних конечностей. Пострадавших сразу доставили в больницу. К счастью, их жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

В доме стрелка провели обыск и нашли карабин, устройство для отстрела резиновыми пулями, гладкоствольное ружье, патроны и ножи.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Мужчина задержан. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины, ему объявлено о подозрении. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что в Киевской области, как и по всей Украине, до 24 апреля действует карантин, запрещающий отдых компаниями у озер, в парках и других зеленых зонах.

Ранее сообщалось, что возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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