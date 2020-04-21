Коронавирус: в ВОЗ заявили, что карантин станет новым образом жизни

Правительства, которые рассматривают возможность отмены карантинных ограничений, должны делать это осторожно и поэтапно

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что любое снятие карантинных ограничений должно быть постепенным, и если ограничения будут сняты слишком рано, произойдет новая вспышка COVID-19, передает Reuters.

Как отметил региональный директор ВОЗ по странам западной части Тихого океана Такеши Касаи, жесткие карантинные меры оказались эффективны и людям следует принять новый образ жизни, до тех пор, пока пандемию не удастся полностью обуздать.

Мы должны адаптировать наши жизни и системы здравоохранения к эпидемии, заявил Касаи на онлайн-пресс-конференции.

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"По крайней мере, пока не будет найдена вакцина или очень эффективное лечение, этот процесс должен стать нашей новой нормой", – сказал он.

Правительства, которые рассматривают возможность отмены карантинных ограничений, должны делать это осторожно и поэтапно и продолжать следить за эпидемической ситуацией, сказал он. По его словам, пока циркулирует коронавирус, ни одна страна не застрахована от новой вспышки заболевания.

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"Люди и общество должны быть готовы к новому образу жизни", - сказал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

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Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как организация реагировала на кризис с пандемией COVID-19.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в мире подтверждено 2 478 158 случаев заражения коронавирусом, умерли 170 368 человек.

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