На Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)

Мужчине теперь грозит до семи лет тюрьмы

В Закарпатской области полицейские задержали рэкетира, который обстрелял пассажирский микроавтобус. Таким образом он "отомстил" перевозчику, который отказался отдать ему деньги.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел 15 апреля в селе Розовка Ужгородского района. Выяснилось, что перевозчик – житель Черновицкой области. По его словам, незадолго до этого в селе Соломоново к нему подошел неизвестный мужчина. Незнакомец начал ему угрожать и требовал деньги за каждого пассажира микроавтобуса.

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Угрозы и вымогательства водитель автобуса проигнорировал. В итоге – рэкетир решил "отомстить". Вместе со своими сообщниками он обстрелял микроавтобус, а потом – скрылся с места происшествия.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, то есть вымогательство, совершенное группой лиц. Также было установлено, что выстрелы произведены из травматического пистолета", - отметили в полиции.

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Рэкетира уже задержали. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, недавно в Полтавской области правоохранители задержали криминального авторитета и возглавляемую им группировку вымогателей. Как это было – смотрите в сюжете:

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