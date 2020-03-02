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В Киевской области мужчина открыл стрельбу по копам: есть пострадавшие

2 марта, 11:51

Наталья Руда

При задержании 43-летнего хулигана пострадали два полицейских

В Узине Киевской области мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским, которые приехали на вызов о домашнем насилии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Накануне, в вечернее время работники полиции прибыли на вызов о домашнем насилии. Внезапно злоумышленник со спины начал выкрикивать в адрес полицейских нецензурные выражения и осуществлять в их сторону выстрелы из пистолета. В результате – участковый офицер полиции получил телесные повреждения ноги", – говорится в сообщении.

В итоге на место инцидента прибыл также наряд сектора реагирования патрульной полиции. Копы задержали 43-летнего хулигана, но он сопротивлялся и нанес телесные повреждения еще одному полицейскому.

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С места происшествия в качестве вещественных доказательств изъяли устройство и гильзы травматических патронов, их направят на проведение соответствующей экспертизы. В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 269 ​​(Хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Федорова в троллейбусе произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали два человека, они с огнестрельными ранениями были госпитализированы в больницу.

Также во дворе на проспекте Мира (Днепровский район) произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили две женщины и мужчина.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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стрельба киевская область Узин

Источник: Сегодня

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