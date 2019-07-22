В Киевской области на крупной взятке задержали чиновницу сельсовета

Женщина требовала 10 тысяч долларов от представителей коммерческой структуры

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили на взятках чиновницу одного из сельских советов Белоцерковского района, которая отвечала за землеустройство. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Должностное лицо требовало десять тысяч долларов США от представителей коммерческой структуры. За неправомерную выгоду злоумышленница обещала выдать предпринимателям установленную законом справку о границах арендованного ими земельного участка площадью один гектар для коммерческих целей", – говорится в сообщении.

Чиновницу задержали во время передачи ей всей суммы взятки.

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен.

Напомним, в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного Главного управления Нацполиции.

Кроме этого, недавно на Закарпатьеразоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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