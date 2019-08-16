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В Киевской области на Одесской трассе перевернулся бензовоз

Сегодня, 08:54

Бензовоз съехал в кювет и перевернулся близ села Снежки в Ставищенском районе

/ Фото: Полтавщина

На Одесской трассе близ села Снежки в Ставищенском районе в четверг, 15 августа, съехала в кювет и перевернулась автоцистерна с бензином. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел около 17:50. Автоцистерна была емкостью 38 м3. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 7:00 16 августа проводится перекачка горючего в другую цистерну. От ГСЧС привлечено 22 человека личного состава и пять единиц техники. 

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При этом, как следует из данных Google Maps, на участке дороги от Юровки до Жашкова образовались пробки, проезд усложнен.

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Фото: Chris Dlugosz / Flickr

Скриншот

Скриншот

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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ДТП киевская область одесская трасса бензовоз

Источник: Сегодня

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