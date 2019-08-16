В Киевской области на Одесской трассе перевернулся бензовоз

На Одесской трассе близ села Снежки в Ставищенском районе в четверг, 15 августа, съехала в кювет и перевернулась автоцистерна с бензином. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел около 17:50. Автоцистерна была емкостью 38 м3. Жертв и пострадавших нет.
По состоянию на 7:00 16 августа проводится перекачка горючего в другую цистерну. От ГСЧС привлечено 22 человека личного состава и пять единиц техники.
При этом, как следует из данных Google Maps, на участке дороги от Юровки до Жашкова образовались пробки, проезд усложнен.
Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.
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