Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,76

В Киевской области пойдет под суд мужчина, обокравший храм

2 октября, 11:59

Мужчина вынес иконы из церкви в Ракитном

/ Фото: Pixabay

В Киевской области будут судить мужчину, который обворовал храм в селе Ракитное. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Сообщено о подозрении 33-летнему уроженцу Полтавской области, который проник в помещение храма, который находится в Ракитном, откуда похитил деревянный крест, три иконы Божьей Матери и Иисуса Христа, рясу, три комплекта для помазания, два комплекта покрывников, пять покрывал, и, сложив это все, в два мешка, покинул место преступления", - говорится в сообщении.

Кроме того, проходя мимо пятиэтажного дома возле одного из подъездов обнаружил мотороллер, которым также незаконно завладел.

Реклама

Действия мужчины квалифицированы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 УК Украины. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В тренде
Киевские мосты с необычного ракурса: ремонты, опасности и необычные находки

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

Новости "Сегодня" писали, что киевские правоохранители направили в суд материалы производства в отношении работницы почты за присвоение ею чужих подарков. Женщина не устояла перед соблазном и забрала денежные сертификаты косметического магазина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

кража церковь киевская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Полиция показала фото и видео с места стрельбы по спецназовцам в Киеве
Полиция показала фото и видео с места стрельбы по спецназовцам в КиевеПроисшествия
В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)
В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)Происшествия
В центре Киева произошел масштабный пожар: фото и видео
В центре Киева произошел масштабный пожар: фото и видеоПроисшествия
Масштабный пожар со взрывами в Киеве: появились новые подробности ЧП
Масштабный пожар со взрывами в Киеве: появились новые подробности ЧППроисшествия
ЧП в центре Киева с парнем на крыше: в полиции сообщили детали спецоперации
ЧП в центре Киева с парнем на крыше: в полиции сообщили детали спецоперацииПроисшествия
В Киеве пропала 23-летняя девушка с маленьким сыном
В Киеве пропала 23-летняя девушка с маленьким сыномПроисшествия

Новости партнеров

Loading...