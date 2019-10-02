В Киевской области пойдет под суд мужчина, обокравший храм

Мужчина вынес иконы из церкви в Ракитном

/ Фото: Pixabay

В Киевской области будут судить мужчину, который обворовал храм в селе Ракитное. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Сообщено о подозрении 33-летнему уроженцу Полтавской области, который проник в помещение храма, который находится в Ракитном, откуда похитил деревянный крест, три иконы Божьей Матери и Иисуса Христа, рясу, три комплекта для помазания, два комплекта покрывников, пять покрывал, и, сложив это все, в два мешка, покинул место преступления", - говорится в сообщении.

Кроме того, проходя мимо пятиэтажного дома возле одного из подъездов обнаружил мотороллер, которым также незаконно завладел.

Реклама

Действия мужчины квалифицированы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 УК Украины. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

Новости "Сегодня" писали, что киевские правоохранители направили в суд материалы производства в отношении работницы почты за присвоение ею чужих подарков. Женщина не устояла перед соблазном и забрала денежные сертификаты косметического магазина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама