В Киевской области поймали банду угонщиков Jaguar, Lexus и Land Rover: видео

В Киевской области и в столице, во Львове, Полтаве провели 15 обысков

В Киевской области полиция задержала "элитных" автоугонщиков, которые занимались похищением автомобилей премиум-класса. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Автопарк" злоумышленников, которые действовали в разных регионах страны, вмещал автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover и другие.

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Правоохранители провели 15 обысков в Киевской области и в столицы, в Полтаве, Львове и других населенных пунктах, по адресам проживания задержанных и местам отстоя похищенных машин.

"В качестве вещественных доказательств изъяты спецтехника для прописки ключей к авто, устройства для открытия и заведения автомобилей и устройства для поиска GPS маячков, а также номерные знаки, и девять свидетельств о регистрации транспортных средств. Кроме того, у злоумышленников обнаружили оружие, патроны и взрывные устройства", – говорится в сообщении.

Также изъяты шесть автомобилей. При этом некоторые из похищенных машин задержали перед пропускным пунктом с временно оккупированным Крымом.

Задержанным будет объявлено о подозрении, после этого будет избрана мера пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и по ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) УК Украины.

Напомним, в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей.

Также правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса. В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

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