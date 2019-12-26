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В Киевской области поймали вора, в розыске "крышевавшего" игорный бизнес

26 декабря, 10:27

Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлыка, подозреваемый в организации убийства участника АТО

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, известного в криминальных кругах по кличке "Лощ", который разыскивался в течение двух лет за хулиганство и в розыске "крышевал" игорный бизнес. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлыка. Мужчина неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире. Так, в 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника антитеррористической операции на востоке страны. Нападающего, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд. Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться", – говорится в сообщении, где также отмечается, что мужчина был объявлен в розыск.

Находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался. Однако все это время он умудрялся "держать в страхе жителей района и "крышевать" игорный бизнес". Вора задержали в Белой Церкви. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному.

Напомним, 19 декабря парламент отправил на доработку в комитет законопроект № 2285-д о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, зарегистрированный 18 декабря. Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений и установить верификацию игроков при приеме ставок, а также регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. После этого по всей стране полиция начала закрывать подпольные казино.

Верховная Рада – итоги 19 декабря

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Источник: Сегодня

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