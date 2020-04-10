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В Киевской области при пожаре погибли трое маленьких детей

10 апреля, 16:50

Наталья Руда

В Броварском районе загорелся частный дом

Трое маленьких детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Плоское Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Жилой дом площадью 80 кв.м. загорелся после полудня 10 апреля.

"Во время ликвидации у дверей спасателями обнаружены тела двух детей, 2015 и 2016 годов рождения, без признаков жизни. Дети пытались выйти, но дверь, к сожалению, была закрыта. Врачами и работниками ГСЧС были осуществлены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению не дали результатов", – говорится в сообщении.

Позднее нашли тело третьего ребенка, 2019 года рождения.

На месте работает 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Предварительная причина пожара – перекаливание печи отопления.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области за последнюю неделю зафиксировано большое количество пожаров. Кроме того, уже почти неделю продолжается ликвидация лесных пожаров в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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дети киевская область пожар

Источник: Сегодня

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