Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

В Одесской области при пожаре погибли три человека: подробности

7 января, 09:20

Пламя охватило строительный вагончик

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Одесской области огонь продолжает уносить жизни – в этот раз жертвами пожара стали три человека.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС региона, пламя охватило строительный вагончик в поселке Черноморское Лиманского района. Огонь вспыхнул сегодня, 7 января, в 5:52. Потушить пожар спасателям удалось только в 6:37.

Несмотря на усилия пожарных, в огне погибли трое мужчин. Также пламя уничтожило личные вещи и имущество на площади 10 "квадратов".

Не так давно правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже. Также известны имена всех 16 жертв трагедии на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Напомним, что в Украине за первые два дня 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

спасатели погибшие одесская область вагоны черноморское пожары ГСЧС

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадки
Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадкиУкраина
В Одесской области жители села нашли на свалке матрас с деньгами
В Одесской области жители села нашли на свалке матрас с деньгамиОдесса
Случайно облили кипятком: в Одесской области младенец погиб от ожогов
Случайно облили кипятком: в Одесской области младенец погиб от ожоговОдесса
Нашлись киевские
Нашлись киевские "Ромео и Джульетта", которых полиция всей страны искала с декабряПроисшествия
В Одессе новогодние елки меняют на сладости: подробности
В Одессе новогодние елки меняют на сладости: подробностиОдесса
Одесский подросток с газовым баллончиком обнес ломбард на полмиллиона гривен
Одесский подросток с газовым баллончиком обнес ломбард на полмиллиона гривенОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...