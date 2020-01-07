В Одесской области при пожаре погибли три человека: подробности

Фото: ГСЧС

В Одесской области огонь продолжает уносить жизни – в этот раз жертвами пожара стали три человека.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС региона, пламя охватило строительный вагончик в поселке Черноморское Лиманского района. Огонь вспыхнул сегодня, 7 января, в 5:52. Потушить пожар спасателям удалось только в 6:37.

Несмотря на усилия пожарных, в огне погибли трое мужчин. Также пламя уничтожило личные вещи и имущество на площади 10 "квадратов".

Не так давно правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже. Также известны имена всех 16 жертв трагедии на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Напомним, что в Украине за первые два дня 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

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