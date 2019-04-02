ФОТОФАКТ. В Киевской области произошел масштабный пожар на складе

Огонь несколько часов тушили 21 пожарный

Фото: ГСЧС Киевской области.

В Киевской области произошел масштабный пожар на складе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/367/367/5ca3673674604.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/367/367/5ca3673674604.jpg 2019-04-02T17:23:27+03:00 Происшествия Огонь несколько часов тушили 21 пожарный

В Киевской области 2 апреля ночью произошел масштабный пожар. Как сообщили в ГСЧС столичного региона, в селе Фурсы Белоцерковского района вспыхнул производственный цех.

Спасателей на место происшествия вызвали в 1:32. По прибытию на место вызова установлено, что горит цех по изготовлению паркетной доски, огонь охватил площадь в 300 кв. м.

Фото: ГСЧС Киевской области

Пожар локализовали в 02:15 и полностью ликвидировали в 5:03. Во время тушения пожара привлекались 5 единиц техники и 21 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, за прошедшие сутки спасатели в Киевской области зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

Ранее мы сообщали, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.

Кроме того, масштабный пожар в марте произошел на Демеевском рынке в столице. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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