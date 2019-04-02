ФОТОФАКТ. В Киевской области произошел масштабный пожар на складе
Огонь несколько часов тушили 21 пожарный
В Киевской области 2 апреля ночью произошел масштабный пожар. Как сообщили в ГСЧС столичного региона, в селе Фурсы Белоцерковского района вспыхнул производственный цех.
Спасателей на место происшествия вызвали в 1:32. По прибытию на место вызова установлено, что горит цех по изготовлению паркетной доски, огонь охватил площадь в 300 кв. м.
Фото: ГСЧС Киевской области
Пожар локализовали в 02:15 и полностью ликвидировали в 5:03. Во время тушения пожара привлекались 5 единиц техники и 21 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, за прошедшие сутки спасатели в Киевской области зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.
Ранее мы сообщали, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.
Кроме того, масштабный пожар в марте произошел на Демеевском рынке в столице. Подробности смотрите в видео "Сегодня".
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