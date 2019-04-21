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В Киевской области произошло вооруженное нападение на бригаду скорой помощи

Сегодня, 18:28

ЧП произошло в селе Витачов в Обуховском районе

Фото: Григорий Салай

В ночь на воскресенье, 21 апреля, в селе Витачов в Обуховском районе Киевской области произошло вооруженное нападение на бригаду экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на странице в Facebook.

"21 апреля в 1:31 поступил вызов в Витачов на улицу в центр села к мужчине, у которого якобы нарушения психики и поведения (ведет себя неадекватно, дословно: "шизофрения"). Бригаду ЭМП вызвал сотрудник полиции Т, с его слов, который работает в секторе реагирования патрульной полиции и на момент вызова был рядом с больным", - говорится в сообщении.

На место вызова выехала бригада ЭМП № 632 села Стайки.

По приезду на место вызова фельдшер застала мужчину, к которому вызвали медика, лежащим на земле в наручниках. Возле него находилась мужская компания подвыпивших людей. Мужчина, который вызвал скорую помощь, тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. 

"По просьбе поднять и завести мужчину в карету ЭМП для осмотра несколько мужчин, подняв больного на ноги, повели его в неизвестном направлении. Обстоятельства вызова так и не были выяснены. По словам фельдшера бригады ЭМП, заявитель Т сначала побежал за больным, а затем, вернувшись, выхватил пистолет и наставил его через стекло двери кареты ЭМП водителю в голову, требуя, чтобы тот вышел из кареты ЭМП", – уточняется в сообщении.

Оценив ситуацию, фельдшер, которая была на улице, нажала кнопку SOS, диспетчер направления сразу перезвонил бригаде, чтобы узнать причину чрезвычайной ситуации. Бригада немедленно покинула место происшествия. Также на место ЧП был вызван наряд полиции. 

Напомним, что железную 16-килограммовую гирю сбросили неизвестные с многоэтажки прямо на машину скорой помощи в Мариуполе Донецкой области.

Ранее в Харьковской области мужчина напал на медиков, которых вызвал к беременной жене. Мужчина атаковал фельдшера "скорой", прибывшего по вызову.

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Тег нападение, медики, скорая помощь, киевская область

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