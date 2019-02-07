В Харьковской области мужчина напал на медиков, которых вызвал к беременной жене

Мужчина атаковал фельдшера "скорой", прибывшего по вызову

Иллюстрация. Фото: Вместе.

В Харьковской области мужчина напал на медиков, которых вызвал к беременной жене //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg 2019-02-07T14:21:00+02:00 Харьков Мужчина атаковал фельдшера "скорой", прибывшего по вызову

В Харьковской области мужчина напал на врача скорой помощи, которого вызвал к своей беременной жене.

Нападение произошло 7 февраля в селе Морозовка Балаклейского района, сообщили в пресс-службе Цента экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как стало известно, "скорая" прибыла на вызов по поводу осложнению беременности уже через 13 минут. Возле дома бригаду встречал мужчина, который сразу же набросился на фельдшера и несколько раз ударил его.

С помощью "тревожной кнопки" медики вызвали полицейских, которые прибыли и задержали нападавшего. Фельдшера с телесными повреждениями доставили в Областную клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, как железную 16-килограммовую гирю неизвестные сбросили с многоэтажки прямо на машину скорой помощи. Крыша автомобиля покорежена. Пока врачи оказывали помощь одному из жителей дома, кто-то из соседей бросил вниз металлическую гирю.

Ранее сообщалось, что сразу двух нетрезвых водителей "скорых" поймали патрульные в Николаеве. Они везли пострадавших в ДТП в больницу. У одного из них алкоголя в крови было в десять раз больше нормы.

После служебной проверки водителей, которые вышли на работу пьяными, уволили. Их ждет суд. Каждому грозит штраф – минимум 10 000 гривен. Также их лишат водительских прав.

В Одессе бригада медиков скорой помощи не смогла доставить в больницу мужчину весом в 150 килограммов, и врачам пришлось позвать на помощь спасателей.

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