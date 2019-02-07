Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харьковской области мужчина напал на медиков, которых вызвал к беременной жене

Сегодня, 14:21

Мужчина атаковал фельдшера "скорой", прибывшего по вызову

Иллюстрация. Фото: Вместе
Иллюстрация. Фото: Вместе.
В Харьковской области мужчина напал на медиков, которых вызвал к беременной жене //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg Харьков Мужчина атаковал фельдшера "скорой", прибывшего по вызову

В Харьковской области мужчина напал на врача скорой помощи, которого вызвал к своей беременной жене.

Нападение произошло 7 февраля в селе Морозовка Балаклейского района, сообщили в пресс-службе Цента экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как стало известно, "скорая" прибыла на вызов по поводу осложнению беременности уже через 13 минут. Возле дома бригаду встречал мужчина, который сразу же набросился на фельдшера и несколько раз ударил его.

С помощью "тревожной кнопки" медики вызвали полицейских, которые прибыли и задержали нападавшего. Фельдшера с телесными повреждениями доставили в Областную клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, как железную 16-килограммовую гирю неизвестные сбросили с многоэтажки прямо на машину скорой помощи. Крыша автомобиля покорежена. Пока врачи оказывали помощь одному из жителей дома, кто-то из соседей бросил вниз металлическую гирю.

Ранее сообщалось, что сразу двух нетрезвых водителей "скорых" поймали патрульные в Николаеве. Они везли пострадавших в ДТП в больницу. У одного из них алкоголя в крови было в десять раз больше нормы.

После служебной проверки водителей, которые вышли на работу пьяными, уволили. Их ждет суд. Каждому грозит штраф – минимум 10 000 гривен. Также их лишат водительских прав.

В Одессе бригада медиков скорой помощи не смогла доставить в больницу мужчину весом в 150 килограммов, и врачам пришлось позвать на помощь спасателей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег скорая, медик, фельдшер

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области мужчина напал на медиков, которых вызвал к беременной жене". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В каких случаях "скорая" не приедет к украинцам: эксперимент "Сегодня"

3 февраля, 04:30

Врачи жалуются на большую загруженность бригад неотложки

Как сейчас работает скорая помощь: едут быстро, но лечат витаминами

21 января, 07:00

Минздрав проверил работу скорых — будут менять протоколы и обучать медиков

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Сегодня, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной