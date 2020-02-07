В Киевской области разбилась маршрутка: трое пострадавших

Фото: патрульная полиция Киевской области

В Бородянском районе Киевской области вечером 6 февраля произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

Инцидент произошел в Песковке. Там Mercedes-benz, двигаясь в направлении Ковеля, не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения и совершил съезд с дороги на обочину.

Фото: патрульная полиция Киевской области

Вследствие ДТП травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Ранее в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. Правоохранители рассказали, что предварительно, Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota – в противоположном направлении. В какой-то момент одна из машин вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево. В результате аварии два человека погибли, восемь пострадали.

Также сообщалось, что в Киеве фура врезалась в маршрутку.

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